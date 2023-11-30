استقرار سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

حافظ سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30-11-2023 في البنوك على استقراره الذي عليه منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، حيث لم يطرأ على الأسعار أي تغير منذ بداية الشهر وحتي نهاية اليوم ليسجل سعر الريال السعودي الأعلي شراءً داخل كافة البنوك المصرية 8.23 جنيه أما سعر الأقل بيعا 8.22 جنيه، وذلك وفقا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

كما أوضح الموقع أن سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30-11-2023 في البنوك يبلغ 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع وذلك داخل البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

فيما بلغ سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه شراء و8.22 جنيه بيعا.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما يسجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس داخل بنك مصر 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الخميس داخل بنك الإسكندرية وصل إلى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وعن سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB وصل الآن إلى 33.75 للشراء و32.26 جنيه للبيع.