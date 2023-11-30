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مقتل مستوطنين وإصابة 7 في حادث إطلاق نار بالقدس

كتب:

هانى حسن
09:13 ص | الخميس 30 نوفمبر 2023
جانب من الحادث

جانب من الحادث

أفادت مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بمقتل مستوطنين وإصابة 7 في حادث إطلاق نار بالقدس.

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