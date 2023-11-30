مقتل مستوطنين وإصابة 7 في حادث إطلاق نار بالقدس كتب: هانى حسن 09:13 ص | الخميس 30 نوفمبر 2023 جانب من الحادث أفادت مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بمقتل مستوطنين وإصابة 7 في حادث إطلاق نار بالقدس. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إصابة جندي إسرائيلي في إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل إعلام إسرائيلي: مقتل شخص وإصابة 8 في حادث إطلاق نار بالقدس التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق نار ضد 3 فلسطينيين في أمريكا تفاصيل حادث إطلاق نار بنيوهامبشير الأمريكية.. مقتل شخصين بينهم المهاجم إطلاق نار القدس الإعلام الإسرائيلي القاهرة الإخبارية بقلم هانى حسن