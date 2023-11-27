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التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق نار ضد 3 فلسطينيين في أمريكا

كتب:

ماريان سعيد
09:33 ص | الإثنين 27 نوفمبر 2023
الضحايا الثلاثة

الضحايا الثلاثة

أصيب 3 طلاب جامعيين من أصل فلسطيني، هشام عورتاني وتحسين علي أحمد وكنان عبد الحميد، في حادث إطلاق نار في ولاية فيرمونت بشمال الولايات المتحدة، اثنان منهما حالتهما مستقرة، بينما أصيب الثالث بجروح خطيرة.

«الشرطة الأمريكية»: الجريمة بدافع الكراهية

وأعلنت الشرطة الأمريكية، أنّ الأمر يبدو «جريمة بدافع الكراهية»، ضد طالبين يحملان الجنسية الأمريكية ومن أصول فلسطينية، والثالث مقيم بشكل قانوني، وفقًا لسكاي نيوز.

ووصفت الشرطة، المتهم بإطلاق النار، أنه لا يزال طليقا ويحمل مسدسا، وارتكب الجريمة دون أن يتفوه بكلمة، إذ أطلق نحو 4 رصاصات، قبل أنّ يهرب سيرا على الأقدام.

الشرطة: الطلاب كانوا يرتدون الكوفية الفلسطينية

وفيما يخص أسباب اعتقاد الشرطة الأمريكية، أنها جريمة كراهية، أنّ اثنين من الطلاب، كانا يرتديان الكوفية الفلسطينية التقليدية في أثناء الحادث، إذ قال بيان صادر عن قائد شرطة بيرلينجتون جون مراد: «نظرًا للأحداث المشحونة في الولايات المتحدة الأمريكية والتظاهرات المستمرة للتنديد بالعدوان على غزة، لا يمكن لأحد أنّ ينظر إلى هذه الواقعة، دون أنّ يساوره شك أنها ربما جريمة بدافع الكراهية».

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم، ويدعى «جيسون جيه إيتون» ويبلغ من العمر 48 عامًا، ومن المتوقع أن يواجه 3 تهم، وفقًا لبيان صحفي صادر عن قسم شرطة برلينغتون بحسب روسيا اليوم. 

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بقلم ماريان سعيد

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