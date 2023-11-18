تفاصيل حادث إطلاق نار بنيوهامبشير الأمريكية.. مقتل شخصين بينهم المهاجم

شهدت ولاية نيوهامبشير الأمريكية، حادث إطلاق نار في مستشفى للأمراض النفسية، بمدينة كونكورد بالولاية الواقعة شمال شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل شخصين اثنين بينهم منفذ الحادث وإصابة عدد من الأشخاص، وكشفت وسائل إعلام أمريكية، تفاصيل الحادث وقالت إن الحادث وقع مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي.

وبعد نصف الساعة من ورود الأنباء الأولى عن حادث إطلاق النار، قالت الشرطة مدينة كونكورد، السيطرة على الوضع ومقتل مطلق النار، دون توضيح ما إذا لقى مصرعه بنيران الشرطة أو كان ذلك انتحارا، مشيرة إلى عدم وجود أي خطر على الأمن العام، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، قالت شبكة «سي بي إس» الإخبارية الأمريكية، إن المستشفى يضم 185 سريرًا، ولديه قوة أمنية خاصة به.

وأضافت السلطات الأمريكية، إن القتيل حارس أمن يعمل في المستشفى، فيما أشارت شبكة«سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، في وقت لاحق، إلى أن المشتبه به في الحادث، لقى مصرعه بالرصاص على يد جندي من شرطة الولاية المعين في المستشفى.

الشرطة تكشف هوية القتيل

وفي وقت لاحق، كشفت السلطات الأمريكية، عن هوية رجل الأمن الذي لقى مصرعه في الحادث، وقال مكتب المدعي العام في نيوهامبشاير في بيان صحفي إن برادلي هاس«63 عاما»، لقى مصرعه أثناء عمله المستشفى، مشيرا إلى أن القتيل كان يعمل ضابطًا أمنيًا في إدارة السلامة في نيو هامبشاير، عمل سابقا كرئيس للشرطة في مدينة فرانكلين.

الشرطة الأمريكية: جميع المرضى في المستشفى بخير

وأوضحت شرطة المدينة، أن جميع المرضى في المستشفى بخير، وأضافت شرطة مدينة كونكورد، أنه تم رصد سيارة مشبوهة بالقرب من موقع الحادث، مشيرة إلى أن الحضور الأمني في المنطقة لا يزال قائما.