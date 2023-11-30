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سفيرة سلوفاكيا في القاهرة: نقدر جهود مصر للانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات

كتب:

مارينا رؤوف
09:58 ص | الخميس 30 نوفمبر 2023
الطاقة الجديدة

الطاقة الجديدة

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية لينكا ميهاليكوفا، سفيرة سلوفاكيا في القاهرة، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، وإمكانيات التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز وخفض الانبعاثات. 

تنويع موارد الغاز الطبيعي

وأكد أن قطاع البترول على أتم استعداد للتعاون مع الشركات السلوفاكية في العديد من المجالات وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة.

وأشارت السفيرة السلوفاكية إلى أن بلادها تعتمد في المقام الأول على الطاقات المتجددة، وتسعى إلى تنويع موارد الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الخاص بها.

حلول خفض الانبعاثات

وأضاف أن سلوفاكيا تتمتع بخبرات كبيرة في مجال تكنولوجيات وحلول خفض الانبعاثات، وعلى استعداد كامل للتعاون مع الجانب المصري في هذا المجال.

وأعربت عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر للانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات، منوهة باعتزام وفد من الشركات السلوفاكية زيارة مصر، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المجالات وخاصة البترول والغاز.

وحضر اللقاء الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والمهندس علاء حجر، وكيل الوزارة للمكتب الفني.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.