«الملا»: مصر أرض الفرص الواعدة في مجال البترول والغاز

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ريتشارد هال رئيس شركة دانة غاز والوفد المرافق؛ لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول والغاز وخطط وبرامج عمل الشركة في مصر، خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة قوية من الشركة في التوسع في أعمالها في مصر وضخ استثمارات إضافية خاصة في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز.

ثقة من الشركات العالمية لقطاع البترول المصري

وأكد وزير البترول، أنه رغم التحديات إلا أن هناك ثقة متبادلة بين قطاع البترول وشركائه من شركات البترول العالمية وشراكة استراتيجية ناجحة ممتدة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن مصر تعد أرض الفرص الواعدة في مجال البترول والغاز لما تتمتع به من بنية تحتية قوية ومهارات وخبرات متميزة وموقع جغرافي محوري؛ ما مكنها من التحول بالفعل إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي إذ يتم توريده من الدول المجاورة وإعادة تصديره من مصانع الإسالة المصرية للأسواق العالمية وخاصة أوروبا.

من جانبه، قال رئيس دانة غاز، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات إضافية تبلغ نحو 43 مليون دولار في اطار استعداداتها لتنفيذ برنامج حفر مكثف خلال عام 2024 بمناطق امتيازها يتضمن حفر 11 بئرا تنموية و3 آبار استكشافية؛ بهدف زيادة الإنتاج بمقدار حوالى 30 مليون قدم مكعب غاز يوميًا ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار، لافتًا إلى التزام الشركة بالعمل في مصر والتوسع فيها.