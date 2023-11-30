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شعبة الجزارين تعلن انخفاض سعر اللحوم في الأسواق.. توقعات بالتراجع

كتب:

حسن عثمان
10:19 ص | الخميس 30 نوفمبر 2023
لحم بلدي

لحم بلدي

تراجعت أسعار اللحوم الحمراء في مصر اليوم الخميس، بنسب متفاوتة، إذ تراوحت في المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، بين 220 و280 جنيهًا للكيلو، وقد تصل إلى 320 جنيهًا حسب القطعية، بحسب ما كشفته شعبة القصابين في الغرفة التجارية.

أسباب تراجع أسعار السلع واللحوم 

وتشهد الفترة المقبلة مزيدا من التراجع في الأسعار، بسبب الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف، والتي تعد أحد أهم مواد الإنتاج المستخدمة في تربية المواشي.

سعر كيلو اللحم البلدي لدى الجزارين

وأشارت الشعبة إلى أن سعر كيلو اللحوم البلدي لدى الجزارين تراوح ما بين 350 و400 جنيه، متراجعة نحو 5 جنيهات عن الأيام الماضية، والتي تراوحت ما بين 345 إلى 395 جنيها.

 

 

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