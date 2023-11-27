تقليل استهلاك اللحوم على رأس أولويات مؤتمر المناخ cop28 في الإمارات

تُعقد قمة المناخ cop28 في دبي، خلال الأيام المقبلة، وتستهدف تسليط الضوء على تقليل استهلاك اللحوم.

ودعت الإمارات الحكومات إلى توقيع إعلان، يلتزم بإدراج التحول الغذائي في خططها الوطنية، للحد من تغير المناخ والتكيف معه.

النظم الغذائية تمثل نحو ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية

وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، على الصفحة الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن النظم الغذائية تمثل نحو ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، ويرجع جزء كبير في ذلك إلى تربية الماشية التي تعد مصدرا رئيسا لغاز الميثان، وإزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي، ورغم أن مؤتمرات القمة المناخية تميل إلى الابتعاد عن قضايا الأغذية والزراعة، فإن منظمي هذا العام يحاولون الدفع بعدد من المبادرات خارج المحادثات الرسمية.

وأوضح المركز، أنه وفقا لـ«بلومبرج»، يتجنب المسؤولون في الدول الغنية، السياسات التي تهدف إلى التأثير على سلوك المستهلك، خاصة التي تنطوي على خفض استهلاك المواد اليومية.

ووفقا لبيانات «الفاو»، يستهلك المواطن الأمريكي نحو 127 كيلوجراما من اللحوم سنويا، مقارنة بـ7 كيلوجرامات في نيجيريا، و3 فقط بجمهورية الكونغو الديمقراطية، لذا توصي لجنة EAT-Lancet المنبثقة عن دورية «لانسيت» الطبية، الأشخاص باستهلاك ما لا يزيد على 15.7 كيلوجراما من اللحوم سنويا.

خطة «الفاو» تشمل توصيات خاصة بكل بلد

وتشمل خطة «الفاو» توصيات خاصة بكل بلد، بالإضافة إلى الدعوة إلى تقليل استهلاك اللحوم، وتشجع الخطة كذلك المزارعين في البلدان النامية على تعزيز إنتاجية مواشيهم، وإمداداتها بشكل أكثر استدامة.

كما ستتطرق الخطة إلى توصيات أخرى، تتعلق بكيفية تكيف المزارعين مع الطقس، لمعالجة المصادر الرئيسة للانبعاثات، مثل هدر الطعام، وفقدان ما بعد الحصاد أو استخدام الأسمدة.