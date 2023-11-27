يتطلع الكثير من المواطنين في معرفة أماكن منافذ بيع اللحوم في مبادرة تخفيض الأسعار بمحافظة الدقهلية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% بعد أن جرى توفير اللحوم داخل نحو 20 منفذا أساسيا في الإدارات التابعة للمديرية بتخفيضات وصلت إلى 180 جنيها وفقا لقرار المحافظة بتخفيض الأسعار من 220 إلى 180 جنيها.

منافذ بيع اللحوم في محافظة الدقهلية

وأوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية لـ«الوطن» أنه جرى توفير عدة منافذ من أجل بيع اللحوم والسلع بتخفيضات وصلت ما بين 15% إلى 30% في مختلف الإدارات التابعة للمديرية داخل 20 إدارة، مع وجود منافذ:

- منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية وبلغت 11 منفذا

- 14 سيارة متنقلة من الشباب الخريجين.

وأعلنت محافظة الدقهلية أنه بجانب المنافذ المتوفرة يجرى فتح 19 معرضا بمختلف مراكز ومدن المحافظة ليصبح إجمالي عدد المعارض 21 معرض لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 إلى 25% و30% لبعض السلع والمنتجات.

وأشارت المحافظة إلى أنه يصبح عدد المنافذ والشوادر على مستوى المحافظة بلغت 854 منفذاً تقدم كافة أنواع السلع والمنتجات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مثل منتجات اللحوم ومشتقاتها والدواجن والأسماك وكافة السلع الأساسية.