«الغضبان» يناقش مقترحات تطوير محور الدخول والخروج من ميناء بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اجتماعًا، لمناقشة واستعراض عدد من المقترحات الخاصة بأعمال تطوير شارع عزمي الذي يعد محور الخروج والدخول من وإلى ميناء بورسعيد الغربي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عماد البرشه مدير مديرية الإسكان والمهندسة هويدا شميس مدير منطقة تعمير بورسعيد ومديري التخطيط العمراني والمشروعات ومنطقة بورسعيد لجهاز التعمير.

التنسيق بين الجهات

ووجه محافظ بورسعيد خلال الاجتماع بسرعة التنسيق بين الجهات المختصة للبدء في أعمال التطوير، نظرًا لأهمية الشارع الحيوية الذي يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، ويحقق السيولة المرورية في المنطقة الناتجة عن خروج عدد كبير من الحاويات من ميناء غرب بورسعيد، فضلا عن حل مشكلات الازدحام و التيسير على المواطنين في المقام الأول، وتحقيقا للمظهر الحضاري اللائق.

تطوير منظومة الطرق

وأوضح المحافظ، أن بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير منظومة الطرق تماشيا مع خطة التنمية المستدامة في كافة الاتجاهات، لافتًا إلى أن تطوير شارع عزمي سوف يحقق السيولة المرورية في المنطقة، موجها بتذليل كافة العقبات بما يضمن تنفيذ أعمال التطوير على أعلى درجة من الكفاءة تماشيا مع التنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.

يذكر أن شارع عزمي في حي الشرق في بورسعيد، من الشوارع الهامة حيث يطل عليه ميناء غرب بورسعيد وجمارك بورسعيد ويتم من خلاله نقل مختلف البضائع من وإلى ميناء بورسعيد.