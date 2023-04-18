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شحن 3200 طن صودا كاوية في ميناء غرب بورسعيد

كتب:

هبة صبيح
03:11 م | الثلاثاء 18 أبريل 2023
سفينة بميناء غرب بورسعيد

سفينة بميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شحن 3200 طن صودا كاوية وتفريغ 2852 طن رخام بميناء غرب بورسعيد، وذلك ضمن حركة تداول السفن بمواني بورسعيد.  

نشاط في حركة سفن البضائع العامة 

وأشار المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا في حركة سفن البضائع العامة فقد استقبل السفينة GUNECE القادمة من تركيا، وذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها البحرية فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا.

تفريغ 2852 طن رخام

كما استقبل الميناء السفينة BRO STAR القادمة من اليونان، وذلك لتفريغ 2852 طن رخام وسوف تستكمل السفينة رحلتها، فور انتهاء عمليات التفريغ متجهة إلى الإسكندرية. 

 

يذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلنت أن ميناء شرق بورسعيد قد استقبل سفينة لشحن خام الكلينكر والأسمنت إلى دول أفريقيا، كما جرى تفريغ مواشي حية ورخام بميناء غرب بورسعيد ضمن حركة تداول السفن بمواني بورسعيد.

 

 

 

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بقلم هبة صبيح