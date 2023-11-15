محافظ بورسعيد يوجه بسرعة البدء في أعمال تطوير شارع عزمي

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، لمتابعة آخر مستجدات أعمال تطوير شارع عزمي الذي يعد محور الخروج والدخول من وإلى ميناء بورسعيد الغربي، والذي يشهد أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة، في إطار خطة التطوير الموسعة لمنظومة الطرق بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي هيئة قناه السويس، وعدد من الجهات التنفيذية.

أهمية شارع عزمي

وأكد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع على سرعة البدء في أعمال تطوير شارع عزمي، نظرا لأهمية الشارع الحيوية الذي يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، ويحقق السيولة المرورية في المنطقة الناتجة عن خروج عدد كبير من الحاويات من ميناء غرب بورسعيد، فضلا عن حل مشكلات الازدحام والتيسير على المواطنين في المقام الأول، وتحقيقا للمظهر الحضاري اللائق بالمحافظة.

تحقيق السيولة المرورية

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير شارع عزمي تعمل على تحقيق السيولة المرورية في المنطقة، وتذليل كل العقبات بما يضمن تنفيذ أعمال التطوير على أعلى درجة من الكفاءة تماشيا مع التنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.

يذكر أن محافظة بورسعيد قد شهدت مؤخرا أعمال تطوير في الطرق الداخلية والخارجية، بما حقق لها السيولة المرورية، واختصر الوقت بين المناطق والمحافظات منها محور 30 يونيو وشارع الممشى السياحي وغيرها من الطرق.