رئيس «القومي للمرأة» تلتقي رئيس المرأة والأسرة في أوزباكستان لبحث التعاون

التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة، بالسيدة بارببويفا أوزودا رئيسة لجنة الأسرة والمرأة في أوزباكستان؛ لبحث التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك على هامش فعاليات المنتدى الدولي حول خبرة أوزباكستان والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دعم المرأة، الذي نظمته منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع جمهورية أوزباكستان، بالعاصمة سمرقند، خلال يومي 22-23 نوفمبر 2023.

فرصة لتبادل الخبرات في تعزيز مشاركة المرأة

حيث وجهت الدكتورة مايا مرسى خالص الشكر الى جمهورية أوزباكستان على تنظيم هذا المنتدى الهام الذى اتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين دول المنظمة بشأن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة ، ودعت السيدة بارببويفا أوزودا لتشجيع حكومتها على الانضمام رسميًا إلى منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، للعمل على تعزيز دور المرأة وتمكينها في بلادنا.

وأكدت رئيسة المجلس وجود تشابه بين مصر وأوزباكستان في العديد من الأمور مثل الإرادة السياسية الداعمة لملف تمكين المرأة، مؤكدة أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع المرأة في أولوياته، ويعتبر أن تمكين المرأة واجب وطني، علاوة على التشابه في العادات والتقاليد.

جهود مصر في ملف تمكين المرأة

كما استعرضت الدكتورة مايا مرسى جهود مصر في ملف تمكين المرأة المصرية لافتة الى مبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية والتي وصلت إلى 35 مليون سيدة حتى الآن خلال السنوات الماضية، والتي تضمنت أيضا الكشف المبكر على سرطان الثدي.

واستعرضت جهود مصر في ملف تمكين المرأة اقتصاديا والشمول المالي، فيما عبرت السيدة بارببويفا أوزودا عن بالغ شكرها لاستضافة مصر وفد أوزباكستان وزيارة المجلس القومي للمرأة، مشيدة بجهود مصر الحثيثة في ملف تمكين المرأة، ووجهت الشكر إلى سفيرة مصر في أوزباكستان على التعاون والجهد الحثيث مع حكومة أوزباكستان.

كما أكدت السيدة بارببويفا أوزودا اهتمام الرئيس الأوزبكي بتمكين المرأة، وذكرت الوزيرة مقولة للرئيس وهي «متى تكون المرأة سعيدة يكون المجتمع سعيد؟»، مشيرة إلى أنه في أوزباكستان تم تمكين أكثر من مليون امرأة وفتاة.