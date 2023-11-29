الأم الفلسطينية تعاني من ألم غير مسبوق.. مايا مرسي تطالب العالم بوقف حرب غزة

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة في كلمة مسجلة لها، إن المرأة لها مكانة عظيمة في الإسلام، إذ دعا الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم إلى حماية المرأة.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وأكدت أن المرأة تعاني العديد من التحديات بسبب التقاليد والعادات الخاطئة، ولفتت إلى احتفال العالم بمرور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ذكراه الـ75، الذي يتزامن مع مرور 75 عاما على كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، موضحة أن الأم الفلسطينية تعاني من ألم غير مسبوق وشعرت به كل أم في العالم.

وأضافت: «كيف للعالم أن يحتفل بحقوق الإنسان وهناك دولة تعاني من انتهاكات صارخة لكل حقوق الإنسان وقتل صريح للنساء والأطفال وصرخاتهن لا يمسعها القانون الدولي الإنساني؟».

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي يغض الطرف عن محاولات ومطالبة التهجير القسري للشعب الفلسطين، كما أكدت أن المرأة الفلسطينية لا تحصل على مكانة أو تمكين تحت حصار الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بإبادة الشعب.

وضع المرأة الفلسطينية على رأس أولويات العمل

وطالبت الأمم المتحدة بوضع المرأة الفلسطينية على رأس أولويات العمل على ملفات حقوق الإنسان، وطالبت بالوقف الفوري والمستدام للحرب في القطاع.

ودعت الأمانة العامة إلى إعداد تقرير لرصد الانتهاكات المرتكبة في القطاع، وشددت على رفض فكرة تهجير أهالي غزة إلى سيناء؛ فالأوطان لا تقبل المساومة حتى لو كان الثمن هو الحياة، ومن الأمور التي تبعث الطمأنينة في القلوب، أن هناك أجيالا جديدة أصبح لديها وعي كبير بالقضية الفلسطينية ويناشدون العالم بوقف الحرب والنزيف لدماء أهالي فلسطين، مضيفة أن تصفية القضية الفلسطينية هي تصفية لحقوق الإنسان ولا بد من وقف الحرب ونشر السلام.