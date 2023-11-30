وزير العدل الفلسطيني يطالب «الجنائية الدولية» بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية

قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إنه يجب ملاحقة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، لأن الاحتلال يرتكب في غزة أبشع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، مطالبا مجلس الأمن بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ضد الجرائم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، وفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا فوريا شاملا بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تفريغ الأراضي المحتلة من سكانها من خلال توسيع الاستيطان، لافتا إلى ارتكابه أبشع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة، كما أنه يمارس جريمة فصل عنصري ضد سكان قطاع غزة وهي جريمة ضد الإنسانية.