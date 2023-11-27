وزير العدل الفلسطيني لـ«الوطن»: نثمن الجهود المصرية في تمديد الهدنة

أشاد وزير العدل الفلسطيني، الدكتور محمد الشلالدة، بالموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية ومساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحاً أن دعم مصر ظهر في أكثر من اتجاه أولها دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والاتجاه الآخر هو المفاوضات والدور المصري المهم لتسهيل عمليات وصول المساعدات الغذائية والإنسانية لقطاع غزة من خلال معبر رفح البري.

وقال وزير العدل الفلسطيني، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن الموقف المصري كان ثابتاً في الهدن الإنسانية وضرورة تمديدها حتى يسهل على السكان المدنيين من ممارسة حقوقهم المادية والمعنوية: «نقدر الموقف الثابت تجاه دعم الحقوق المشروعة والذي أكد على منع التهجير للشعب الفلسطيني».

وثمن وزير العدل الفلسطيني، الدور المصري في دعمه لتحميل قوات الاحتلال الإسرائيل إسرائيل بالمسولية القانونية على ما يجرى في المسئولية القانونية تجاه ما قامت به في قطاع غزة من دمار وحرب وإبادة جماعية: «نأمل أن تستمر الجهود لتطبيق مبادئ الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين ووقف إطلاق النار بقرار من مجلس الأمن».

يُذكر أنه تقرر تمديد اتفاق الهدنة الإنسانية بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن تبادل الأسرى، جاء بجهود مصرية وقطرية كبيرة في الـ48 ساعة الماضية.