وزير العدل الفلسطيني لـ«الوطن»: نثمن موقف مصر الرافض لتهجير شعبنا

أكد الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، أن شعب وقيادة فلسطين يثمنون الموقف المصري بشأن رفض التهجير للشعب الفلسطيني، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مرارا وتكرارا على ضرورة وقف القتال ومنع التهجير القسري للشعب الفسطيني وهذا موقف يُقدر.

وقال وزير العدل الفلسطيني لـ«الوطن»، إن الجهود المصرية حالت دون التهجير القسري لأنه مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة ضد الإنسايية، والموقف المصري مع حل القضية الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعي الدولية في حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني.

جهود مصر في تسهيل وصول الإمدادات لقطاع غزة

وأضاف أن الموقف المصري تاريخي وقانوني وثابت يرسخ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني: «نثمن أيضا جهود مصر في تسهيل وصول الإمدادات لقطاع غزة».

وأشار إلى أن مطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفتح تحقيق دولي في جرائم إسرائيل في غزة، خطوة متقدمة: «نثمنها نحن كشعب فلسطيني وضحايا في الأرض المحتلة فهذه الخطوة القانونية الجريئة والتي تعيد الانتهاكات والجرائم إلى تحقيق قانوني من قبل جهات دولية كالأمم المتحدة، يترتب عليها محاسبة مرتكبي جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، وبالتالي هذه الخطوة مهمة وهي في المجال القانوني ترسخ مبادئ العدالة بإجراء تحقيق فوري من قبل المحكمة الجنائية الدولية».