إنجي شرف بطلة مسلسل ريا وسكينة تعلن اعتزالها الفن: تحياتي لكل الزملاء

أعلنت الفنانة إنجي شرف، اعتزال الفن، عبر منشور على حسابها الشخصي على «فيس بوك»، مشيرة إلى أنّ توجه التحية لجميع زملائها في الوسط الفني.

إنجي شرف تعلن اعتزالها

وكتبت إنجي شرف قائلة: «بعد تفكير لوقت مش قصير، وبعد استشارة رب العالمين، قررت اعتزال التمثيل نهائيًا، وتحياتي لكل الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني».

كانت إنجي شرف، شاركت مؤخرا في مسلسل «في كل أسبوع حكاية»، التي كانت تدور أحداثه حول مسلسل مكون من 6 حكايات، تنقسم كل حكاية إلى 5 حلقات، تدور الحلقات حول الطلاق والمشاكل الأسرية في إطار اجتماعي، ومع نهاية كل حكاية تجمع الصدفة شخصيات الحكاية المنتهية بالحكاية الجديدة.

وكانت إنجي شرف اشتهرت بدورها في المسلسل الشهير«ريا وسكينة»، إذ كانت تجسد شخصية «أنيسة».