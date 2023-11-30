سامح شكري: COP27 جاء في وقت حاسم وسط تحديات عالمية كبيرة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ مؤتمر الأطراف السابق COP27 جاء في وقت حاسم وسط العديد من التحديات، حيث كان العالم يتعافى من «كوفيد - 19»، بينما تتواصل الحرب في أوكرانيا.

وأضاف شكري، خلال كلمته في فعاليات قمة COP28 التي تنظمها الإمارات: «نعمل على العناصر والعوامل في قضية المناخ معا من أجل تطبيقها، فهي ليست مجرد شعارات لمؤتمر الأطراف 27 بل التزامات، وهناك تركيز كبير من أجل تطبيقها على أرض الواقع».

وتابع وزير الخارجية: «استجبنا معا للالتزامات ولجميع الأدوار وبرامج التمويل حول التكيف المناخي، فضلا عن الالتزامات الخاصة بتحسين الأفعال الخاصة بالتغير المناخي».