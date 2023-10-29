وزيرة البيئة: تغير المناخ كان دافعا لمعالجة التنوع البيولوجي في «COP27»

نقلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركين في قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية بالعاصمة الكونغولية، والتي تعقد تحت شعار «الحفاظ على التنوع الأحيائي والغابات الاستوائية ضرورة أمام التغير المناخي».

وأعربت وزيرة البيئة، عن تقديرها للمشاركة في هذه القمة الهامة، مؤكّدة أهمية الأنهار الثلاثة التي تعقد القمة حولها، للحفاظ على التنوع البيولوجي والغابات الاستوائية التي تلعب دورًا مؤثرًا في التصدي لتغير المناخ.

وأكّدت وزيرة البيئة إدراك مصر لأهمية العلاقة بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، مشيرة إلى أنَّ ذلك كان دافعًا أساسيًا لكي تولي مصر اهتمامًا خاصًا لمعالجة هذه القضايا في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ.

معالجة العلاقة بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ

وأوضحت أنَّ هدف معالجة العلاقة بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ تم تضمينه في خطة تنفيذ شرم الشيخ، وكذلك في مؤتمر التنوع البيولوجي (COP15)، والذي أبرزت مخرجاته أضرار تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض على التنوع البيولوجي.