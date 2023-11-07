«البيئة» تدعو إلى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار تنفيذا لتوصيات «COP27»

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عبر خاصية فيديو كونفرانس في الحوار الإقليمي الثاني حول تمويل المناخ في سياق الخسائر والأضرار، والذي نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» في إطار التحضير لقمة المناخ COP28، المقرر عقدها في دبي بالإمارات.

وأعربت وزيرة البيئة، عن فخرها بتنظيم مصر لقمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، ودور المجتمع المدني في هذا الشأن، والخروج بأهم توصية لمؤتمر الأطراف COP27، وهي إنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار.

وأشارت فؤاد، إلى أنّ العالم شهد في الفترة الأخيرة وتيرة سريعة للتغيرات المناخية، وحدتها الشديدة على مستوى الدول العربية، حيث شهدت المغرب زلزالًا، والعديد من حالات الجفاف وشُحّ المياه، وزيادة حدة درجات الحرارة، ما أثر بشكل مباشر على المجتمعات الأكثر هشاشة والغير متسببة في آثار تغير المناخ.

ودعت وزيرة البيئة، إلى تنفيذ توصية إنشاء صندوق الخسائر والأضرار في مؤتمر المناخ COP28، مشيرة إلى أنّ هذا الصندوق سيمكن الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ من التكيف مع آثاره والاستعداد لها.