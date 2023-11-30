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للمصريين بالخارج.. كيف تعرف مقر لجنتك في الانتخابات الرئاسية؟

كتب:

آية الله الجافي
03:46 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
التصويت في الانتخابات

التصويت في الانتخابات

تنطلق غدًا عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد بدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

مقرات وعناوين التصويت بالخارج 

 وتجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها، ويمكن للمصريين بالخارج التعرف على لجنتهم الانتخابية من خلال الرابط: https://www.elections.eg/hor20-ocv/ocv-locations

 وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

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بقلم آية الله الجافي