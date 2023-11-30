قبل ساعات من انطلاق انتخابات الرئاسة 2024.. فئات يحق لها البقاء في اللجان

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 32 لسنة 2023، بتشكيل لجان اللجنة العامة واللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين خارج مصر في الانتخابات الرئاسية 2024.

وفي ضوء هذا، حددت الهيئة من لهم حق التواجد في اللجان الانتخابية، كما يلي.

- رئيس اللجنة الفرعية: هو المسؤول عن اللجنة الفرعية التي يترأسها خلال فترة التصويت.

- أمناء اللجنة الفرعية: هم عبارة عن أمين اللجنة وأمين اللجنة مساعد.

- أعضاء اللجنة الفرعية وهم عبارة عن 2 موظفين.

- مندوب المرشح ووكيله: يحق لهما حضور ومتابعة العملية الانتخابية.

- المتابعون: يُسمح لمتابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية، الصادر لهم تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، بمتابعة العملية الانتخابية وفقًا للضوابط التي تقررها الهيئة، دون التدخل فيها بأي شكل من الأشكال أو طلب أي استيضاح أو مناقشة.

- وسائل الإعلام: يُسمح لجميع وسائل الإعلام المصرح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وفقا للضوابط التي تقررها الهيئة.

- VIP: يتم تحديدهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة إجراءات العملية الانتخابية.

- الناخب: الذي يقوم بالإدلاء بصوته في اللجنة سواء وافد أو مقيد بكشف الناخبين في اللجنة، ويقوم بمراحل الإدلاء بصوته الانتخابي.