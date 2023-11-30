اتحاد المصريين بأمريكا: سيارات لنقل الناخبين إلى أماكن الاقتراع في انتخابات الرئاسة

كشف رأفت صليب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، عن تفاصيل آخر استعدادات المصريين في الخارج للانتخابات الرئاسية، قبل بدء التصويت غدا، قائلا إنه تم العمل بداية من الشهر الماضي في الولايات المتحدة بين الجالية المصرية للمشاركة في حقها الوطني والدستوري، لافتًا إلى وجود تحركات في الكنائس والمساجد لتشجيع المصريين على التحرك للتصويت في الانتخابات الرئاسية الجديدة بـ50 ولاية على 5 قنصليات مصرية.

حملة للمصريين بالخارج بعنوان «شارك بصوتك»

وأضاف«صليب» خلال مداخله هاتفية عبر برنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية« DMC» اليوم الخميس، أنه تم تنظيم حملة للمصريين في الخارج بعنوان «شارك بصوتك» لحث أبناء الجاليات المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ مشيرا إلى أنه تم عقد لقاءات مع أقطاب ورموز الجالية المصرية في الخارج، ولقاء افتراضي مع سفراء وقناصل مصر، ونخبة من رؤساء وممثلي الجاليات المصرية من نحو 30 دولة أوروبية، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب ورسالة للعالم بأن مصر دولة ديمقراطية، وكل مصري بالخارج شريك في رسم مستقبل وطنه.

آخر استعدادات المصريين بالخارج للانتخابات

وتابع: «نريد أن يتحدث العالم عن الانتخابات المصرية، وسوف نعمل مع وسائل الإعلام لتوعية المصريين بضرورة الذهاب إلى صناديق الاقتراع للتصويت»، مشيرًا إلى توافر وسائل للانتقال الجماعي لحل مشاكل بُعد مكان السفارة والقنصلية عن أماكن المصريين بالخارج، وعقد غرفة عمليات على مدار الأيام الثلاثة لتصويت المصريين في الخارج.