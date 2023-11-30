اتحاد المهندسين العرب يبحث إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي

ينظم اتحاد المهندسين العرب 4 اجتماعات للهيئات الهندسية المتخصصة بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، بعد غد السبت ولمدة 4 أيام تنتهي 5 ديسمبر، وتبحث الاجتماعات أثار العدوان الإسرائيلى للبنية التحتية المدمرة و إعادة إعمار وترميم ما دمره العدوان الإسرائيلي بقطاع غزة.

اتحاد المهندسين العرب

وأوضح الدكتور عادل الحديثى الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، أن الاجتماع الأول سيكون للجنة التنفيذية والجمعية العامة للهيئة العربية للتحكيم الهندسى ويصاحبه انتخابات اللجنة التنفيذية السبت 2 ديسمبر المقبل، والثاني اجتماع اللجنة التنفيذية والجمعية العامة لهيئة المعماريين العرب ويصاحبه انتخابات اللجنة التنفيذية الأحد 3 ديسمبر المقبل، والثالث اجتماع الهيئة العربية لتأهيل واعتماد المهندسين ويصاحبه تنظيم ورشة عمل دليل الإشراف، والخامس أعمال تطوير الموقع والبنية التحتية للطرق والكبارى والأنفاق الاثنين 4ديسمبر، والرابع اجتماع اللجنة التنفيذية والجمعية العامة لهيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الاستشارية العربية الثلاثاء 5 ديسمبر المقبل.

الدول المشاركة

وأشار الدكتور عادل الحديثي إلى أن الدول العربية المشاركة فى الاجتماعات هم، فلسطين، العراق، مصر، تونس، سلطنة عمان، الأردن، السعودية ، سوريا، البحرين، لبنان، الكويت، ليبيا.

وأعلن الدكتور عادل الحديثى ، أن اتحاد المهندسين العرب سيبحث خلال الاجتماعات أثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتدمير الإجرامى للاحتلال الاسرائيلي لأحياء كاملة من القطاع وتفجير المرافق الصحية والأبنية التعليمية وكافة المرافق الخدمية والمعيشية من مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز وانترنت ، بهدف وقف الحياة لأهالي القطاع وفرض أشباح الموت والدمار والأرض المحروقة .

وأدان الحديثي، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني للبنية التحتية لسكان غزة بهدف إفراغ القطاع وتنفيذ مخططات التهجير القصرى المرفوضة فلسطينياً ومصريا وعربيا وهو ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الألاف من الشعب الفلسطينى الأعزل والأبرياء المدنيين أكثرهم من الأطفال والنساء . وذلك على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وبما ينتهك القانون الدولى والإنسانى والأعراف الدولية والتى تستوجب محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على تلك الجرائم التى تعتبر سبة فى جبين الإنسانية والعالم.

وأعلن أن الاتحاد سيعمل على تشكيل لجنة هندسية عربية بالمشاركة مع الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين، للوقوف على أثار العدوان الإسرائيلى للبنية التحتية المدمرة وسيضع دراسات جدوى هندسية لإعادة البناء والإعمار والترميم وذلك بعد توقف الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع .

ودعا الدول العربية والاسلامية ودول العالم المحبة للسلام والإنسانية إلى المساهمة فى إعادة إعمار قطاع غزة وبناء ما هدمه الاحتلال الصهيوني الغاشم لعودة الحياه لما تبقى من الشعب الفلسطينى بعد حرب مدمرة استمرت لما يقرب من شهرين.