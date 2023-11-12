«المهندسين العرب» يبحث إنشاء هيئة عربية لإعمار غزة.. ويؤكد ضرورة دعم الأشقاء

قال المهندس مجدى عبدالله الصالح، أمين عام اتحاد المهندسين الفلسطينيين، إن حرب الإبادة الجماعية التى يشنها العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين فى غزة والضفة الغربية خلفت 11 ألف شهيد، منهم 100 مهندس بعضهم تم قتله وجميع أفراد عائلته، إضافة إلى إصابة 30 ألف فلسطينى واعتقال 3 آلاف فى الضفة الغربية وحدها، وتدمير 220 ألف وحدة سكنية ومئات المنشآت العامة والمساجد والكنائس والمستشفيات وأغلب شبكات الكهرباء والطرق.

وأضاف «الصالح»، فى كلمته خلال الاجتماع الطارئ الثانى لاتحاد المهندسين العرب عبر تطبيق زووم، أنّ العدوان الصهيونى على فلسطين خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة يفوق فى فظاعته ما حدث أيام النكبة عام 1948.

وتابع بحسب بيان أصدرته نقابة المهندسين عن الاجتماع، «حفاظاً على مستقبل الأجيال القادمة وحماية لأمتنا وثقافتنا وكبريائنا، لا بد من موقف عربى موحَّد وحقيقى يتمثل فى المقاطعة العربية الكاملة لإسرائيل والشركات والدول الداعمة له، وهو ما قامت به بعض الدول العربية التى سحبت سفراءها اعتراضاً على المجازر الإسرائيلية».

وأكد الدكتور عادل الحديثى، أمين عام اتحاد المهندسين العرب، أن الهدف الرئيسى من الاجتماع هو «إنشاء هيئة عربية لإعمار غزة»، مشدداً على أن ما يحدث من إسرائيل مؤامرة كبيرة، وأن كل الدول العربية فوق فوهة بركان، وقال: «خاطبنا الاتحاد العالمى للمنظمات الهندسية لإصدار بيان خاص بفلسطين مماثل للبيان الذى أصدره بشأن أوكرانيا، ولكنه خذلنا، وسنعيد مخاطبته مرة أخرى»، مشيداً بموقف الشعوب العربية فى دعم الأشقاء فى غزة، واصفاً موقف الاتحادات المهنية بأنه بطىء ومتأخر عن رد فعل الشعوب».

وأضاف: «نعوّل على المهندسين المصريين الذين قارب عددهم المليون مهندس فى إعادة إعمار غزة، لأن لديهم خبرات كبيرة فى كافة المجالات الهندسية، إضافة إلى كون مصر دولة جوار، ولديها معبر رفح الذى يسهّل عملية دخول أى وفد هندسى عربى يريد المشاركة»، كما ناقش مع الوفود المشاركة فى الاجتماع تشكيل هيئة عربية لإعمار غزة، تضم ممثلاً عن دول المغرب العربى وممثلاً عن دول الخليج وممثلاً عن دول المشرق العربى، إضافة إلى ممثل لكل دولة من دول الجوار: مصر والأردن ولبنان وفلسطين.

كما أكدت الوفود الهندسية العربية المشاركة فى الاجتماع ضرورة تقديم الدعم المادى والمعنوى بشكل عاجل إلى الأشقاء فى غزة، والتواصل مع جميع الهيئات الهندسية العالمية، واتخاذ موقف موحد ضد الاحتلال الإسرائيلى، مع المقاطعة الكاملة لكل الشركات والدول التى تساند الاحتلال، وتنظيم حملة تبرعات واسعة فى كل الدول العربية.

من جانبه، وجَّه الدكتور المهندس هشام سعودى، وكيل نقابة المهندسين المصرية، الشكر لاتحاد المهندسين العرب وأمانته العامة ولرؤساء الهيئات الهندسية العربية على استجابتهم لطلب ودعوة نقابة المهندسين المصرية لعقد الاجتماع، ودعا «سعودى» إلى سرعة تقديم دعم إنسانى لاحتياجات أهل غزة من كافة المؤسسات الهندسية، وقال: «نستطيع أن نتعاون فى هذا الأمر بناءً على تجربتنا الهندسية العربية».

وأوضح أنَّ الاجتماع الطارئ الأول الذى عقده اتحاد المهندسين العرب نهاية شهر أكتوبر الماضى وضع عدة محاور لدعم الشعب الفلسطينى، وفى إطار تلك المحاور اتخذ المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية عدة قرارات تنفيذية شملت تلقى التبرع من المهندسين لحساب خاص لدعم أهالى غزة، وتجهيز قافلة إغاثة إنسانية من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والملابس والأغطية الشتوية، وتشكيل لجنة تنفيذية بكامل الصلاحيات للتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن، إضافة إلى التواصل مع الهلال الأحمر المصرى بشأن حملة تبرعات بالدم على مستوى النقابات الفرعية فى كل محافظات مصر، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم كل الدعم الهندسى والفنى لأى من احتياجات إعادة الإعمار للمدن والأحياء المدمَّرة بقطاع غزة.

وأشارت المهندسة حنان عواد، ممثلة لجنة المهندسات العربيات باتحاد المهندسين العرب، إلى أن اللجنة حررت بياناً باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وجارٍ ترجمته إلى الألمانية، وتم إرساله إلى جمعية المهندسات الدولية و«يونيسكو ويونيسيف»، وأشهر منصات التواصل لكشف معاناة المرأة الفلسطينية فى ظل جرائم الكيان الصهيونى.

«الصالح»: الاحتلال دمر 220 ألف وحدة سكنية و«الحديثى»: نعوّل على المهندسين المصريين فى إعادة إعمار القطاع

قال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحى إن النقابة تلقت أكثر من ألفى طلب من الأطباء الراغبين فى التطوع للعمل بمستشفيات غزة، منهم 800 طبيب تلقوا تدريبات فى الهلال الأحمر، فى تخصصات مختلفة، وأوضح فى حوار لـ«الوطن» أن «هناك مجموعة من التخصصات المطلوبة حالياً فى غزة وهى تخصصات الجراحة والعظام والتخدير والأوعية الدموية والمخ». ولفت إلى أن هناك تواصلاً دائماً بين النقابة والدكتور رامى الناظر، رئيس الهلال الأحمر المصرى، لترتيب حملات التبرع بالدم والتبرعات العينية، مضيفاً: «نحن نبذل أقصى ما نستطيع،