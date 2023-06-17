زاخاروفا: مبادرات السلام المطروحة من قبل الدول تضم أفكارا يمكن نجاحها

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن مبادرات السلام بشأن تسوية النزاع الأوكراني التي اقترحتها دول مختلفة تضم أفكار يمكن أن تنجح.

زاخاروفا: العديد من المبادرات تم اقتراحها من قبل شخصيات بارزة

وأضافت زاخاروفا، في مقابلة مع وكالة أنباء «تاس» الروسية، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك أفكار قابلة للتطبيق في خطط التسوية السلمية التي اقترحتها دول أخرى: «بالطبع هناك».

وتابعت: «أكرر أننا ممتنون لكل دولة أو كل شخصية، لأن العديد من المبادرات تم اقتراحها من قبل شخصيات بارزة وعالمية، نحن ممتنون لكل من يتحدث عن السلام ويتحدث عن التسوية السلمية».

متحدثة الخارجية الروسية: هناك أفكار مثيرة للاهتمام

وأردفت: «هناك أفكار مثيرة للاهتمام، وقد تنجح، وهناك أفكار متزامنة مع مناهجنا، وعلى سبيل المثال، المبادرة الصينية».

وشددت زاخاروفا على أن المشكلة الرئيسية هي أن مثل هذه المبادرات تعطل من قبل نظام كييف الذي منع نفسه من إجراء أي مفاوضات مع روسيا، على حد قولها.

موسكو: واشنطن متمسكة بمفهوم الهيمنة المطلقة على العالم

وأضافت: «كل ذلك تم حظره من قبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لأن هذا المفهوم وضعته واشنطن، وقد عبر عن هذا المفهوم ممثلون بارزون للمؤسسة السياسية الأمريكية بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن والسيناتور ليندسي جراهام».

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن واشنطن متمسكة بمفهوم الهيمنة المطلقة على العالم والهزيمة الاستراتيجية لروسيا.

وقالت: «هذا هو السبب في أن هذه القضية لا تتعلق بجوهر المبادرات المقترحة، ولكن تتعلق بعدم قدرة أوكرانيا على التحرك نحو السلام بسبب الحظر الذي وضعه علماء السياسة من واشنطن».