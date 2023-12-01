مديرية الشباب بالشرقية تنفذ ورش تدريب على الفنون التراثية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية ورش برنامج «الفنون التراثية»، والتي تتضمن تنفيذ جدارية ومجموعة من الأنشطة التفاعلية للألعاب التراثية والتي تحكي عن تاريخ الرياضات الشعبية القديمة منذ أيام الفراعنة.

ألعاب العكشة والحكشة تطوير لألعاب فرعونية

وتتضمن فكرة الجدارية المنفذة بمحافظة الشرقية، تُعد رياضة الهوكي رمزًا لأبناء الشرقية منذ الأزل، وتمثل تاريخ الألعاب الشعبية وطابع اللعب والرياضات المندثرة. تُقدم عرضًا حول تاريخ رياضة الهوكي وتطوّر مسماها من «العكشة - الحكشة - البو»، وتاريخ تحولها من أيام الفراعنة باستخدام جذوع الشجر إلى الوضع الحالي، حيث يتم استخدام خشب ملائم وآمن لممارسة رياضة الهوكي.

البرنامج والجدارية يتم تنفيذهما في مركز شباب كفر الحصر التابع لإدارة شباب الزقازيق غرب، خلال الفترة من 10 أكتوبر إلى 30 ديسمبر 2023، بمشاركة الشعب الفنية بالمحافظة وأعضاء مراكز الشباب في نطاق إدارات الزقازيق شرق وغرب والإبراهيمية وههيا.

يتم تنفيذ البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبتوجيهات السيدة جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، السيد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية بإشراف الأستاذة هالة عثمان مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب.