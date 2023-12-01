دعاء بداية الشهر الجديد.. اللهم إنا نسألك خير ما فيه

يحرص كثير من المسلمين على استقبال الشهر الجديد بالأدعية والأعمال الخيرية، أملا في أن يكون شهر خير عليهم، ويحققون ما يأملون به، لذلك يرغب الكثير منهم في معرفة دعاء الشهر الجديد، مع بداية أول أيام شهر ديسمبر.

أكد العلماء أنه يمكن الدعاء بما يتمناه المؤمن بالصيغة التي يحبها، وهناك أكثر من صيغة يمكن الدعاء بها مع بداية الشهر الجديد، منها التالي:

دعاء بداية الشهر

ويمكن الدعاء في بداية الشهر الجيد بالصيغة التالية: «اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

دعاء بداية الشهر الجديد

ومن بين صيغ دعاء الشهر الجديد:

اللهم إنا نسألك خير ما في هذا الشهر وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا الشهر وشر ما بعده.

ربي إن لك عبادًا ينتظرون فرجًا قريبًا فبشرهم، وعبادًا يسألونك شفاء فعافهم، وعبادًا يرجون رحمتك فارحمهم، وعبادًا يطلبون غفرانك فاعف عنهم.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا.

ربي إنها بداية شهر جديد ويوم جديد فاكتب لنا الخير فيها وأسعد فيها قلوبنا.

وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إِذا رأى الهلال يقول دعاء رؤية الهلال «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ» رواه الترمذي وحسنه (سنن الترمذي؛ برقم: [3526]).