أمين الفتوى بدار الإفتاء: سورة الفاتحة دعاء للميت أوصانا به النبي

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علي سؤال متصل يدعى إبراهيم، حول حكم قراءة الفاتحة على الأموات وهل يصل لهم ثواب قراءتها؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: «الفاتحة كلها دعاء وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أوصانا بالدعاء إلى الأموات، وورد فى سنن أبي داوود إقراوا على موتاكم سورة ياسين».

وأوضح: «قراءة القرآن والدعاء والفاتحة وغيرها، وأيضا أعمال الخير، ثوابها يصل إلى الميت، ولا مانع ولا حرج من هذا».

وتابع: «الإنسان المسرف ربنا لا يحبه، فهل أعرض نفسى لعدم محبة الله، لأني أريد شراء بعض السلع نتيجة إن معي أموال زيادة، وربنا حذرنا من الإسراف فى القرآن الكريم ووكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين».