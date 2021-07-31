دعاء بداية شهر جديد.. «اللهم نسألك خير هذا الشهر ونعوذ بك من شره»

شهدت محركات البحث، خلال الساعات القليلة الماضية، عمليات بحث مكثفة حول دعاء بداية شهر جديد، بالتزامن مع نهاية شهر يوليو من عام 2021، وبداية شهر جديد، وتستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير دعاء بداية شهر جديد.

دعاء بداية شهر جديد

وحول دعاء بداية شهر جديد عند الصحابة، فقد رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» «6 / 221»، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ قَالَ: أخبرنا مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ: أخبرنا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عُقَيْلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَتَعَلَّمُونَ هَذَا الدُّعَاءَ إِذَا دَخَلْتِ السَّنَةُ أَوِ الشَّهْرُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ، وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ، وَالْإِسْلَامِ، وَرِضْوَانٍ مِنَ الرَّحْمَنِ، وَجَوَازٍ مِنَ الشَّيْطَانِ، ولكن هذا الإسناد فيه رشدين بن سعد، وهو ضعيف.

واستكمالًا لعرض دعاء بداية شهر جديد، فإنه يمكن ترديد دعاء بداية شهر جديد: «يا رب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه، واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وأرزقنا من حيث لا نحتسب».

اللهم إنا نسألك خير ما في هذا الشهر وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا الشهر وشر ما بعده.

ويمكن ترديد دعاء بداية شهر جديد، «اللهم نسألك خير هذا الشهر الجديد، ونعوذ بك من شره، اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع».

ومن الأدعية التي يمكن استخدامها كدعاء بداية شهر جديد: «ربي أنها بداية شهر جديد ويوم جديد فاكتب لنا الخير فيها وأسعد فيها قلوبنا».

دعاء بداية شهر جديد: «ربي أن لك عبادًا ينتظرون فرجًا قريبًا فبشرهم، وعبادًا يسألونك شفاء فعافهم، وعبادًا يرجون رحمتك فارحمهم، وعبادًا يطلبون غفرانك فاعف عنهم».

دعاء دخول الشهر الجديد كامل مكتوب

ومن الأدعية التي يبحث عنها مستخدمي الإنترنت هو دعاء دخول الشهر الجديد كامل مكتوب، ولا يختلف دعاء دخول الشهر الجديد كامل مكتوب، عن دعاء بداية دخول الشهر الجديد، أو دعاء بداية شهر جديد، ولكن يمكن استخدام بعض الأدعية كدعاء استقبال الشهر الجديد، أو حتى دعاء استقبال العام الجديد: «اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك استعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، واستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم اغفر للمسلمين جميعًا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزهم من عذابك، ولك الحمد، وصل اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صل الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.