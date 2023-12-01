وفد صيني يبحث الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سونج جونجي، نائب المحافظ والسكرتير العام لمقطاعة شاندونج الصينية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة للاستثمار والترويج، وذلك للتعرف على المنطقة الاقتصادية وما تقدمه من حوافز ومزايا تنافسية وفرص استثمارية سواءً في مجالات المواني أو القطاعات الصناعية المختلفة.

تعزيزً الشراكة الاستراتيجية

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حرص المنطقة على تعميق التعاون مع المستثمرين الصينيين، تعزيزًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين على الأصعدة كافة، خاصةً بعد انضمام مصر لتكتل البريكس BRICS، لافتًا إلى سعي المنطقة الاقتصادية للاستفادة من ذلك في فتح آفاق جديدة للاستثمار لاستغلال الفرص المتنوعة التي تقدمها المنطقة، جاء ذلك خلال عرضٍ تقديمي للتعريف بأبرز مقومات المنطقة الاقتصادية سواءً في موانئها الستة التابعة التي بذلت جهودًا كبرى لتطويرها لاستقبال مختلف أنواع السفن وتقديم خدمات متعددة على رأسها خدمات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر، أو على مستوى المناطق الصناعية التي تتمتع ببنية تحتية بمواصفات عالمية تؤهلها لتوطين الصناعات المستهدفة باستراتيجيتها، البالغ عددها 21 قطاعًا صناعيًّا وخدميًّا تتوزع على المناطق الصناعية الأربعة في شرق بورسعيد والسخنة وشرق وغرب القنطرة.

من جانبه أعرب نائب محافظ مقاطعة شاندونج، عن إعجابه بما شهده خلال العرض التقديمي وليد جمال الدين عن إنجازات المنطقة الاقتصادية، مؤكدًا حرص مجتمع الأعمال في مقاطعة شاندونج على ضخ استثمارات كبرى في مشروعات المنطقة الاقتصادية، في ظل تواجد عدد كبير من الشركات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصةً في منطقة تيدا- مصر للتعاون.

وأشار إلى إمكانية التعاون كذلك في مجال المواني حيث توجد بمقاطعة شاندونج واحدة من كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع وهي مجموعة شاندونج للموانئ، مضيفًا أن المقاطعة تأتي في المرتبة الثالثة اقتصاديًّا على مستوى الصين بناتج محلي بلغ 1.2 تريليون دولار في عام 2022، ومن المدن الرائدة صناعيًّا وزراعيًّا في الصين.

مواني شاندونج

الجدير بالذكر أنه بالتزامن مع زيارة نائب محافظ شاندونج، قام وفدٌ من مجموعة موانئ شاندونج Shandong Port Group، برئاسة السيد LI FENGLI، لميناء شرق بورسعيد، للتعرف على ما حققته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من إنجازات بالميناء المصنف بالمركز العاشر عالميًّا وفق تقرير البنك الدولي لأداء موانئ الحاويات في عام 2022، وبحث الفرص الاستثمارية في الميناء، خاصةً أن المجموعة تعد من المشغلين العالميين للموانئ بخبرة طويلة في هذا المجال.