«حزب المؤتمر» بالدقهلية ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم حزب المؤتمر في محافظة الدقهلية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ومساندته في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024 في مدينة بلقاس، وتوافد الآلاف من المواطنين والمشاركين إلى المؤتمر رافعين علم مصر وصورة الرئيس السيسي مرددين كلمات وهتافات داعمة للمرشح الرئاسي.

نعم للسيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات

قال أحمد خالد ممدوح، نائب رئيس حزب المؤتمر، خلال المؤتمر، إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي استلم مصر وهي على حافة الانهيار وساهم في إنقاذ مصر من الإرهاب الأسود والتخلص من الجماعات الإرهابية والهدف من عقد هذه المؤتمرات هو نشر وتأكيد حقائق يعلمها الجميع وهي ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح أن الرئيس السيسي حقق طفرات في المجال الاقتصادي والسياسي والعلمي والثقافي، مؤكدا أن الرئيس يحظى بدعم واسع، وسنثبت ذلك أمام الصندوق ونقول نعم للسيسي، لاستكمال مسيرة الإنجازات وتنميتها للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

إعادة العلاقات مع الدول الخارجية وتوطيدها

وأضاف مصطفى الدكروري، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم بحزب المؤتمر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتمتع بحنكة استخبارية ولديه خبرة سياسية وعسكرية كبيرة، ومصر بحاجة إلى قائد عسكري خلال هذه الفترة واستطاع بخبرته أن يوصل الصورة الحقيقية للعالم لما حدث في ثورة 30 يونيو، وما كانت تريده الجماعات الإرهابية من تفكيك مصر، وتدميرها لولا إرادة الشعب ورئيسها الذي أنقذها وحماها من هؤلاء وإعادة العلاقات مع الدول الخارجية، وتوطيدها بفضل هذا القائد العسكري الوطني المخلص لشعبه وبلده مصر.