باحث في شؤون الجماعات الإرهابية: مستوى تدريبهم فاق الجيوش النظامية

عرضت قناة «الوثائقية» الفيلم الوثائقي «الكتيبة»، عن بطولات الكتيبة 101، والتي ترصد شهادات الأبطال الذين حاربوا الإرهاب.

استخدام قذائف الليز

وقال أحمد سلطان، باحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الجماعات الإرهابية في سيناء بدأ تستخدم مجموعات مدربة على أعمال القتال، وكل على المهمة التي خصصت لها، مشيرًا إلى أنه كان هناك جماعات مدربة على استخدام قذائف الليزر، مثل صواريخ الكورنت المضادة للدروع، وكان يتم التدريب عليها بمستوى يفوق الجيوش النظامية في المنطقة العربية.

أوهام الإرهابيين

وذكر الفيلم أن أوهام الإرهابيين ومن كان يرسم لهم الخطوط، أجهضها الجيش المصري، والكتيبة 101 في شمال سيناء كانت الدرع والسيف، مؤكدا: «هنا من داخل كتيبة الشهداء قادت الدولة المصرية مهمة الحرب على سيناء».