أمين الفتوى: مؤخر المرأة جزء من المهر ويكتب في قائمة المنقولات وعقد الزواج

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ما هي قائمة المنقولات وهل تضم الشبكة والمهر والمؤخر؟.

«عثمان»: مهر المرأة.. شبكة وقائمة منقولات

وقال «عثمان»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الخميس: «مهر المرأة يتكون من شبكة وقائمة منقولات ويكتب فيها ما جاء به الزوج والزوجة والتي ينتفع بها الطرفان في بيت الزوجية، ويوقع الزوج على القائمة، ومؤخر الزواج».

مؤخر المرأة جزء من المهر

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «مؤخر المرأة يعتبر جزءا من المهر ويكتب في قائمة المنقولات وعقد الزواج، ويسدده الزوج لزوجته أو يمكن للزوجة أن تتنازل له عنه، وهذا يكون بالتراضى بينهما، لكن في الأصل يجب عليه أن يدفعه».