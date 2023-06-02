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عالم أزهري عبر قناة الناس: المرأة تأخذ «مهر المثل» في زواج التفويض

كتب:

محمد عزالدين
10:45 م | الجمعة 02 يونيو 2023
الدكتور يسري جبر

الدكتور يسري جبر

تحدث الدكتور يسري جبر من علماء الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، عن مسألة زواج التفويض وأحكامه، وذلك خلال حلقة جديدة من برنامج «اعرف نبيك»، المذاع على قناة الناس.

زواج التفويض

وقال «جبر»، إن زواج التفويض يعني أن رجلاً عقد على امرأة ولم يكتب لها مهراً ثم مات، وفي هذه الحالة يطبق ما يعرف في الشرع باسم مهر المثل، بمعنى أن يعطى لها مهر مثل ما يؤخذ في طبقتها الاجتماعية من الأهل والأقارب.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.  

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