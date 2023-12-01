تحذير لهذه الفئات.. لا تتناول الماء الدافئ مع الليمون على الريق لفقدان الوزن

يعد الليمون من الفواكة الغنية بالفيتامينات لا سيما فيتامين «C»، الذي يحتاجه الجسم بشدة، إذ أنه أحد مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم، ويعتقد بعض الأشخاص أنه يساعد على فقدان الوزن والتخلص من الكرش.

في هذا الشأن، قال الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك العديد من الفوائد لليمون؛ منها أنه غني بفيتامين سي وهو مضاد للأكسدة يحمي الجسم من الشقوق الحرة المسببة للسرطان ويقوي الجهاز المناعي للجسم وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بالأمراض.

تناول الليمون مع الماء الدافئ

وتابع «الحوفي» أنه لا يوجد بحث علمي يشير إلى أن تناول الليمون مع الماء الدافئ يساعد في فقدان الوزن والتخلص من الكرش، لكن الليمون يحتوي على نسبة عالية جدا من الألياف التي تقلل من امتصاص الكوليسترول والسكر، كما أنه مفيد لمرضى السكري والقلب: «مفيش أي بحث يثبت إن الليمون مع الماء الدافي يساعد على التخسيس، ولكن ممكن يكون القصد أن الألياف اللي في الليمون بتساعد على امتصاص الدهون من الجسم وممكن تقلل الوزن».

فئات يحذر عليهن تناول الليمون على الريق

على الرغم من أن هناك العديد من الفوائد التي يحتوي عليها الليمون إلا أن تناول على الريق قد يسبب أضرارا مختلفة، خاصة للأشخاص الذين يعانوا من مشاكل في المعدة، فالليمون يؤدي إلى تهيج في جدار المعدة وأيضا يكون ضارا للأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة.

وأشارت بعض الدراسات، إلى أن شرب الماء الدافئ مع الليمون يحسن من وظيفة الميتوكوندريا، وهو عبارة عن عضيات في الخلية مسؤولة عن توليد الطاقة في الجسم ويساعد في تحسين وظيفته المتمثلة في زيادة التمثيل الغذائي، ما يساعد على إنقاص الوزن وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك»، كما أثبتت دراسات أخرى أن شرب الماء الدافئ مع الليمون قد يزيد من معدل الأيض، وذلك بنسبة 30% - 40%، ما يساعد على التخلص من دهون الكرش وفقدان الوزن.