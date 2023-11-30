«الحرية المصري» يعقد مؤتمرا جماهيريا بالقاهرة لدعم السيسي في انتخابات الرئاسة

انطلق المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري بالقاهرة، منذ قليل، برئاسة جلال الزغاط، أمين المحافظة، مع لفيف من أهالي وقيادات الحزب والقيادات السياسية بالمحافظة، وذلك ضمن جهود أمانة الحزب بالمحافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية وفي إطار حملة الحزب «مسيرة ومسار لاستكمال التنمية والاستقرار».

مؤتمر حزب الحرية المصري

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، والقرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

حضور المؤتمر

جاء هذا بحضور الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس الحزب، النائب أحمد مهني، نائب رئيس الحزب والأمين العام، النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية، النائب معتز محمود، نائب رئيس الحزب، والدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد، والنائب يوسف خطاب، أمين محافظة الجيزة، والدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، والدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة، واللواء عبد الرحمن راشد، أمين محافظة القليوبية، وعدد من الشخصيات العامة وقيادات المحافظة.

ورحب جلال الزغاط، أمين محافظة القاهرة، بالحضور، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة تحظى بالكثير من الحراك والوعي السياسي، مما يجعلنا نراهن عليها بالانتخابات الرئاسية وأنها سوف تحظى بنسب مشاركة عالية.

كما طالب جميع الحضور بأن يكونوا سفراء للدعوة من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال الأهل والاصدقاء، مؤكدا أن المشاركة والدعم واجب وطني.