«صحة سوهاج»: تدريب أكثر من 80 كادرا طبيا بدورة الجودة

عقدت إدارة الجودة في مديرية الصحة بسوهاج تدريبًا على أساسيات ومبادئ ومعرفة مفاهيم وأبعاد الجودة، الذي استمر على مدار 4 أيام في المركز الإقليمي للتدريب.

تدريب أكثر من 80 متدربًا من الكوادر الطبية

وأوضحت المديرية أنه جرى تدريب أكثر من 80 متدربًا من الكوادر الطبية المختلفة في جميع المستشفيات والإدارات الصحية في القطاع الصحي بالمحافظة، بحضور دكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتور مصطفى محمد مدير إدارة المستشفيات، وتحت إشراف وحضور دكتور عماد عدلي مدير إدارة الجودة.

تطبيق الحدث العارض OVR لتلافي السلبيات

تناول التدريب مبادئ وأساسيات ومفاهيم وأبعاد الجودة، ومعرفة تطبيق الحدث العارض (OVR) لتلافي السلبيات وتحسين الخدمة في المستشفيات، وضمان سلامة المريض والجراحة الآمنة والتخدير، وسلامة وأمان الدواء، وسلامة البيئة والمنشآت.

التنسيق بين المستشفيات المختلفة

وأوضح الدكتور عماد عدلي مدير إدارة الجودة أهمية التنسيق بين المستشفيات المختلفة والوحدات والإدارات الصحية، وبين إدارة الجودة بالمديرية، وذلك لعرض المعوقات والسلبيات ومناقشة آليات تفاديها.

من جانبه، أشاد الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي بمستوى المحتوى العلمي المقدم في الدورة وتأثيره الإيجابي على الحاضرين