«صحة سوهاج»: تشكيل لجنة لمراجعة أداء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية

أصدر الدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، قرارًا بتكليف لجنة من الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية لمراقبة وتقييم تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى الرمد، وذلك بصفة مستمرة ودورية.

وأكد ضرورة وضع خطة استراتيجية لتطوير الأداء الطبي والخدمي بالمستشفى وتحسين جودة الرعاية الصحية وزيادة كفاءة العمل والإنتاجية والاستفادة من الإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها وكيل الوزارة لمستشفى الرمد، ضمن خطة المتابعة الميدانية لمستوى تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات المحافظة، والتأكد من حصول المواطنين على الخدمة الطبية المناسبة بالمنشآت والمراكز ووحدات القطاع الصحي.

توفر المستلزمات الطبية برمد سوهاج

حيث تم تفقد سير العمل بالعيادات المختلفة لأمراض العيون وعيادات الأسنان، وكذلك تفقد عيادة قياس النظر والصيدلية والعمليات الصغرى والكبرى والمبنى الإداري واطمئن وكيل الوزارة على سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

خدمة 20 ألف مريض شهريًا

جدير بالذكر أن مستشفي رمد سوهاج تعد أحد اقدم المستشفيات في صعيد مصر ويتردد عليها ما يقرب من 20 ألف مريض شهريًا للحصول على الخدمات الصحية.