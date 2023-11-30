برلماني: اختيار الرئيس السيسي لولاية جديدة اعتراف شعبي بالإنجازات

قال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، إنه يريد أن يبعث رسالتين مهمتين للشعب المصري، أولهما أن النزول والاحتشاد أمام الصناديق يبعث رسالة للعالم أن الرئيس المقبل خلفه شعب كامل وليس مجرد ناخبين، والثانية هي اختيار الرئيس السيسي لفترة قادمة صك اعتراف وتأمين للإنجازات والمكتسبات خلال الفترة السابقة، مشددا أنه لابد أن يعي الشعب هاتين الملحوظتين.

وأضاف «مهنى»، خلال كلمته بمؤتمر الحزب بالقاهرة، أن مصر حققت إنجازًا مضاعفًا في تنفيذ الهدنة أولا ومد الهدنة ثانيا، وهذا يجيب لنا لماذا نحن هنا اليوم ندعم الرئيس السيسي، لأنه قائد هذه المرحلة ولديه من الخبرة السياسية ما يلزم لتحقيق الأمن والاستقرار الداخلي والخارجي.

مؤتمر الحرية المصري بالقاهرة

وأشار «مهنى» خلال كلمته بمؤتمر الحزب بالقاهرة، إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم وهو ينقذ مصر من مكائد صراعات، وجنبنا الكثير من الجروب، وعلى صعيد آخر هناك إنجازات ملموسة وواضحة من الصعيد لسيناء والعلمين الجديدة وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، غير المشروعات الشبابية والسكنية وغيرها فنحن بدعمنا للرئيس ندعم مشروعا وطنيا.

المشاركة واجب وطني

وطالب عضو مجلس النواب، جميع الشعب المصري بالتواجد أمام اللجان في الاستحقاق الرئاسي القادم، مؤكدا أن هذه المشاركة تعتبر واجبا وطنيا لدعم مصر أمام العالم، وأن كل أب وأم عليهم أخذ أبنائهم لهذا الاستحقاق ليعلموهم معنى المشاركة الإيجابية وإبداء الرآي وصنع القرار.

وتابع أن مصر تتابع جهودها على كافة الأصعدة بمشاركة الرئيس وسفره اليوم لحضور مؤتمر المناخ بعد نجاح كبير حققته مصر في هذا الملف أثناء ترأسها له، مما يثبت لنا أن الرئيس السيسي يعمل جاهدًا من أجل الشعب المصري وتحسين الأوضاع وجلب الاستثمارات المختلفة.