طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2023 في المحافظات

كشفت شركات الكهرباء في المحافظات عن طرق وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، من خلال رابط محدد، ونستعرض في السطور التالية الخطوات بالتفصيل.

خطوات استعلام فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر في المحافظات

وأشارت شركات الكهرباء في مختلف المحافظات إلى أنه يوجد رابط محدد من خلال وزارة الكهرباء يمكن الدخول عليه والاستعلام عن فاتورة شهر ديسمبر، لمختلف المحافظات، ومعرفة قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية بعد الدخول إلى الرابط من هنا، واتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع وزارة الكهرباء الخاص بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

- اختيار شركة الكهرباء المختصة بكل محافظة.

- الضغط على قسم الخدمات والاستعلام عن فاتورة الكهرباء في شهر ديسمبر.

- الضغط على اختيار "الاستعلام عن الفواتير" مباشرة.

- اختبار هندسة الكهرباء للمركز التابع له المواطن.

- تحديد اسم المنطقة الخاصة بالعميل والاستعلام عن فاتورة الكهرباء لديسمبر.

- إدخال الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

- الضغط على زر "استعلام"، حيث تظهر آخر فاتورة كهرباء بالإضافة إلى الفاتورتين السابقتين.

وفي النهاية، تظهر آخر قراءة للعداد، والقراءة السابقة، وعدد الكيلووات المستهلكة خلال الشهرين وقيمة الاستهلاك للشهر الحالي.