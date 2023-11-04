دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا بالمحافظات في 8 خطوات بسيطة

وجهت شركات الكهرباء بالمحافظات المصرية عملاءها بإمكانية دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا بالمحافظات وذلك للتيسير عليهم خلال أونة دفع الفواتير مع بداية كل شهر وهو الأمر الذي يجعل المواطنين لا يحتاجون إلى الانتظار لقدوم المحصل، ويتماشى مع توجهات الدولة المصرية في ميكنة المصالح الحكومية وتسهيل الإجراءات تكنولوجيا على المواطنين.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا بالمحافظات وذلك بحسب الإرشادات التي أصدرتها شركات الكهرباء للتسهيل على المواطنين.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا بالمحافظات

- يدخل العميل إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الكهرباء من هنا.

- يضغط على اختيار «ادفع الآن» من زر الدفع الإلكتروني عبر الصفحة الرئيسية.

- يدخل رقم الهاتف المسجل لدى الشركة.

- الضغط على كلمة «استمرار».

- إدخال بيانات فاتورة الكهرباء المتمثلة في: «رقم هاتف صاحب العداد، وبيانات العداد بدقة، ورمز السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء».

- اختيار وسيلة الدفع بواسطة فيزا.

- إدخال بيانات دفع الفيزا المتمثلة في «رقم البطاقة الائتمانية، والرقم السري، ومبلغ الفاتورة».

- الضغط على كلمة «دفع».

وسائل دفع فاتورة الكهرباء

لم يقتصر الأمر على دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا فقط فهناك وسائل أخرى مستحدثة تتمثل في:

- الدفع من خلال محافظ شركات المحمول الثلاث العاملة داخل مصر.

- الدفع من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني، وتتضمن «البريد، سداد، فوري، ضامن، مصاري، ممكن، Bee، أمان».