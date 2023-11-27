كيفية معرفة فاتورة الكهرباء برقم العداد.. في 6 خطوات

في كثير من الأحيان يتساءل المواطنين عن فاتورة الكهرباء، وطريقة الاستعلام عنها، بطريقة سهلة توفر عليهم الوقت والمجهود.

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» كيف يمكن معرفة فاتورة الكهرباء برقم العداد خطوة بخطوة، وفقًا لما كشفته شركات توزيع الكهرباء.

خطوات استعلام فاتورة الكهرباء

1- يدخل المشترك إلى الرابط.

2- يضغط المشترك على اختيار «قسم الخدمات»، والاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

3- يضغط المشترك على الاختيار التالي «الاستعلام عن الفواتير» بشكل مباشرة.

4- يحدد المشترك اسم المنطقة لمعرفة فاتورة الكهرباء.

معرفة فاتورة الكهرباء برقم العداد

5- يدخل العميل الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

6- يضغط المشترك على زر «استعلام»، وفي هذه الخطوة تظهر أمامه آخر فاتورة كهرباء، بالإضافة للفاتورتين السابقتين.

خفض معدلات شكاوى القراءات

جدير بالذكر أن جميع شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، كانت قد اتخدت العديد من الإجراءات الإيجابية، لخفض معدلات الشكاوى للقراءات والفواتير الخاصة بالأخطاء، وفقًا للخطة التابعة لوزارة الكهرباء والشركة القابضة، ولتعميم تطبيق استخدام برنامج القراءة الموحد لجميع عدادات الكهرباء.