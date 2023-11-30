«الإعلاميين» تشكل لجنة عليا لرصد وتقييم تغطية الانتخابات الرئاسية

أصدر طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قرار رقم «25» لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لتغطية الانتخابات الرئاسية، برئاسة محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين، وتضم في عضويتها نخبة متميزة من أساتذة الإعلام وخبرائه.

وجاءت تشكيل اللجنة على النحو التالي:

لجنة عليا للرصد والتقييم

1. الدكتور محمد شومان – عميد كلية الإعلام الجامعة البريطانية

2. الدكتورة هويدا مصطفى – عميد كلية الإعلام جامعة مصر

3. الدكتور رضا عبد الواحد – عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر

4. الدكتور سامي الشريف – عميد كلية الإعلام الجامعة الحديثه

5. الدكتورة هبة شاهين – عميد كلية الإعلام جامعة عين شمس

6. الدكتور أشرف جلال – رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة

7. الدكتورة حنان يوسف – عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا

8. الدكتورة أماني فهمي – عميد كلية الاعلام بـ(msa)

9. الدكتور خالد عبد الجواد – عميد شعبة الإعلام بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام

10. الدكتور عمرو الليثي – خبير إعلامي ومقدم برامج

11. نشأت الديهي – خبير إعلامي ومقدم برامج

12. عبد الفتاح حسن – رئيس قنوات النيل المتخصصة الأسبق

13. سامح الشوادي – مخرج وخبير إعلامي

14. محمد عبده – خبير إعلامي ومذيع النشرات والبرامج السياسية

15. نهى توفيق – خبير إعلامي ومذيع النشرات والبرامج السياسية

تقييم أداء الوسائل الإعلامية

وأكد «سعدة» أن اللجنة تختص بالمتابعة ورصد تغطية الوسائل الإعلامية المصرية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة، بالإضافة إلى جانب تقييم أداء الوسائل الإعلامية الأجنبية الناقلة، والمهتمة بتغطية الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأضاف نقيب الإعلاميين، أن اللجنة تضم خبرات كبيرة في الإعلام الأكاديمي والتطبيقي، وهذا ينعكس إيجابيا ومهنيا على دقة الرصد للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية.