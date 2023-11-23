تكريم نقيب الإعلاميين بجامعة بني سويف في مؤتمرها العلمي الثاني

كرمت جامعة بني سويف، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، لدوره فى ضبط المشهد الإعلامي، وتقديم كل أوجه الدعم لطلاب الجامعات المصرية.

تكريم نقيب الإعلاميين

جاء ذلك على هامش المؤتمر العلمي الثاني، الذي نظمتة كلية الإعلام، الذي جاء تحت عنوان «الإعلام الرقمي بين البيئات التفاعلية والعوالم الجديدة».

وأعرب نقيب الإعلاميين عن سعادته بهذا التكريم، قائلا: «هذا التكريم عزيز علي قلبي، لأنه يأتي من جامعة تعد إحدى المنارات العلمية والثقافية والفكرية في صعيد مصر».

وأوضح أنها استطاعت خلال فترة وجيزة، أن تساهم بشكل كبير في تنمية المجتمع الصعيدي، بجانب مؤسسات الدولة المعنية، من خلال وضع خطط مستقبلية تنموية لأهل بني سويف والمحافظات المجاورة، إضافة إلى دورها التعليمي والتنويري.

دور الإعلام الرقمي

وأثناء كلمته في الحلقة النقاشية الأولى، أكد «سعدة» أنه سعيد بمشاركة كوكبة من أساتذة الجامعات المصرية، وطلاب وطالبات جامعة بني سويف من خلال الحوار المفتوح، الذي حمل عنوان دور الإعلام الرقمي بين البيئات التفاعلية والعوالم الجديدة في ظل التطور التكنولوجي.

وفي النهاية أثنى نقيب الإعلاميين على طلاب جامعة بني سويف والجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس، الذين حضروا المؤتمر، وأثروه بحضورهم وأبحاثهم وأسئلتهم البناءة، حيث أظهروا الجوانب المضيئة في وطننا الغالي مصر.