نقيب الإعلاميين: نجاح تأمين المساعدات لغزة يؤكد قوة مصر

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن احتفالية تحيا مصر وفلسطين واحدة من الاحتفاليات الجماهيرية المصرية القوية في توقيت بالغ الصعوبة، والهدف منها إعلام أن مصر تبقى القوة النابضة للدول العربية، لأنها تعتبر عمود الخيمة بالنسبة للقضية الفلسطينية، وهي التي تقف على خط النيران وتحديدا فيما يخص قطاع غزة.

تعامل مصر مع القضية الفلسطينية

وأضاف سعدة في تصريحات لـ«الوطن» أن التعامل المصري الدقيق مع الأزمة الحالية سواء داخليا أو خارجيا، ونجاحها في تأمين دخول المساعدات على مدار 50 يوما يؤكد أن الرئيس السيسي يسير في مسار صحيح في علاج القضية الفلسطينية، مشيرا إلى المغالطات التي يحاول الرأي العام الغربي إثارتها حول إغلاق مصر معبر رفح وتشويه الدور الذي تقوم به مصر خلال هذه الفترة، لكن تصريحات الرئيس السيسي بأننا لم نغلق معبر رفح جاءت حاسمة ونافية لكل تلك الشائعات.

مساعدات مصر لغزة

وأوضح نقيب الإعلاميين أن مصر وحدها ساهمت بما يقارب 80% من إجمالي نسبة المساعدات التي وصلت إلى القطاع، وهذا يؤكد أن مصر تعرف قيمة موقعها وأهميتها في المنطقة، مشيرا إلى أن دخول كمية المساعدات التي دخلت حتى الآن تؤكد إيمان مصر بالقضية الفلسطينية، وأنها على وعي كامل بما يدور في المنطقة.