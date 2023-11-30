وزير قطاع الأعمال: الدولة حريصة على تطوير وتحديث «الشركات القابضة»

تحرص وزارة قطاع الأعمال العام على توفير مدخلات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة للمساهمة فى دعم وتوطين الصناعة المحلية وتمكين تلك الشركات من تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة فى سوق الدواء المحلية والخارجية تتناسب مع حجم الأصول وعراقة قطاع تصنيع الدواء التابع للوزارة.

وأكد د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة المصرية حريصة على تطوير وتحديث شركات قطاع الأعمال، كما تمتلك شركات قطاع الأعمال منتجات بمواصفات عالية طبقاً للمعايير العالمية، لذلك شهدت شركة القاهرة للأدوية فى الفترة الحالية، بعد إقبال المواطنين على المنتجات الخاصة بها، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 52.5% فيما سجلت صافى ربح بلغ 59.17 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023.

وأوضح الموقع الرسمى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام أن شركة ممفيس للأدوية حققت نمواً فى إجمالى الإيرادات بنحو 21% لتسجل 182.65 مليون جنيه، وذلك خلال 3 أشهر فى ظل أن وزير قطاع الأعمال العام افتتح مشروع تطوير بشركة ممفيس للأدوية بتكلفة وصلت إلى 33 مليون جنيه وفق أحدث المواصفات العالمية لإنتاج مستحضرات بشرية بيطرية، شمل تطوير منطقة الأمبول والفيال للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد للمستحضرات التى تتأثر بالتعقيم الحرارى.

وذكر تقرير لقطاع الأعمال أن أرباح شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية سجلت ارتفاعاً خلال الفترة الحالية بقيمة 84 مليون جنيه، فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى إلى 378.73 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 231.33 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالى الماضى.

وتتميز الشركة بوجود أحدث الخطوط الإنتاجية لصناعة الدواء، منها مصنع الأشربة، خط إنتاج وتعبئة المحاليل التعويضية، المنطقة المعقمة لإنتاج الأمبول والمستحضرات المجفدة، مصنع إنتاج أدوية البيوتكنولوجى «بالهندسة الوراثية»، خط إنتاج الإنسولين، ومصنع المطهرات، وجميع الخطوط الإنتاجية مطابقة لشروط التصنيع الجيد GMP مع ضمان التحكم فى التلوث الصناعى لحماية البيئة المحيطة.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية أن أرباح الشركة ارتفعت بقيمة 18 مليون مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 487.85 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 342.96 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى السابق له، وذلك وفقاً لما أُعلن عبر الموقع الرسمى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.

وبحسب بيانات وزارة قطاع الأعمال، فإن الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية تتنافس على الريادة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كواحدة من أهم مصنعى وموزعى ومسوقى الدواء والمستحضرات الطبية التى من شأنها تحسين جودة الحياة لكل الناس.

وتابعت البيانات أن المؤشرات الأولية لنتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالى الماضى أظهرت تحقيق زيادة فى الأرباح بنحو 14%، ونمو المبيعات بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق له، وذلك فى ظل تنفيذ سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها وترجمة ذلك إلى حرص من قبَل الشركة على مواصلة إنتاج المستحضرات الهامة والمطلوبة بأسعار مناسبة للمواطنين انطلاقاً من مسئوليتها.

أنواع مختلفة من المنتجات الغذائية تقدمها شركة «قها»، منها العصائر بأطعمتها المختلفة، والصلصات والبقوليات مثل الفول المدمس، وجميع المنتجات من الأراضى المصرية: «المنتجات كلها بتكون من الأراضى المصرية، سواء الفواكه والطماطم والفول، وغيرها».