وزير قطاع الأعمال يشيد بنجاح معرض ديستينيش أفريقيا: نجح في جذب مشترين عالميين

تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أجنحة الشركات العارضة بالدورة السابعة من المعرض الدولي للملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات Destination Africa 2023، مشيدا بالتنظيم الرائع للمعرض وجذبه أهم المشترين الدوليين حول العالم.

وافتتح المعر سفير غانا بالقاهرة، فريق عميد بوامه أكوا سفير فوق العادة، ومحمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين اكسبولينك، فعاليات ، فعاليات ديستينيش إفريقيا 2023، وتنظمه جمعية المصدرين المصريين بالتعاون مع المجلس التصديري للغزل والنسيج والمفروشات المنزلية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، في الفترة من 14 حتى 15 فبراير 2023.

نجاح معرض ديستينيش أفريقيا

وصرح محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك، المفوض العام للمعرض، إنّ معرض ديستينيش أفريقيا نجح على مدى سنوات في جذب اهتمام الأسواق الرئيسية لصناعات الملابس والمفروشات والمنسوجات لمصر من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، كما حظي بأولوية كبيرة لدى المشترين الدوليين من أفريقيا وآسيا، حيث يعد أهم حدث للتبادل التجاري يجمع مصنعي المنسوجات والملابس من مصر والدول الأفريقية مع المشترين الدوليين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد.

وأوضح قاسم، أنّ الجمعية تولي اهتماما كبيرا ضمن استراتيجيتها لزيادة الصادرات والنفاذ للأسواق، بتنظيم البعثات التجارية والمعارض المتخصصة والدراسات التسويقية للأسواق في عدداً من القطاعات الحيوية للدولة التي تحقق طفرة في نمو الصادرات وعلى رأسها قطاع الملابس والمنسوجات والصناعات الهندسية والأثاث وتكنولوجيا المعلومات والكيماويات.

وقال، إنّ هدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات مصرية يمكن تحقيقه وأكثر من ذلك من خلال تهيئة مناخ الاستثمار بسهولة المعاملات وتحسين بيئة التصدير، وإزالة جميع المعوقات التي تواجه المصنعين ومن ثم زيادة في الإنتاج وهو الأمر الذي يؤدي مباشرةً إلي زيادة في معدلات التصدير.

وكشف رئيس جمعية المصدرين المصريين، عن توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإطلاق مبادرة «الاستثمار من أجل التصدير»، والتي تقوم على محور التعاون مع الدولة في الترويج لفرص الاستثمار في أي مكان تتواجد فيه أنشطة جمعية المصدرين المصريين من بعثات تجارية ومعارض دولية، وفي المقابل تعي الهيئة العامة للاستثمار دورها تماما في تسهيل الإجراءات التي تجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر كأولوية للمبادرة.

ولفت قاسم إلى أنّ جمعية المصدرين المصريين أرسلت وثيقة مجتمع الأعمال لزيادة التصدير إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتصدير، للأخذ بها في وضع السياسات العامة والحوافز والتيسيرات لدعم المصدرين ومنظومة التصدير، كما أنّ الجمعية في تواصل دائم مع الأمين العام للمجلس الأعلى للتصدير ولجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة سبل زيادة الصادرات وتحقيق استراتيجية الدولة 100 مليارات دولار.

وقال المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين، إنّ معرض ديستينيش أفريقيا شهد نموا كبيرا وطلبا متزايدا من العارضين والمشترين الدوليين، كما نجح على مدى السنوات الماضية في الاستمرار ليكون ضمن خريطة المعارض الدولية المتخصصة.

وأكد أنّ ديستينيش أفريقيا فرصة ذهبية لزيادة الصادرات المصرية من مختلف صناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات، موضحا أنّ المعرض يقام هذا العام في دورته السابعة على مساحة 3 آلاف متر مربع، بمشاركة 110 عارضين وأكثر من 200 مشتري دولي من جميع دول العالم.

وأوضح أنّ جمعية المصدرين المصريين تعتزم تنظيم 3 معارض دولية متخصصة خلال الفترة المقبلة بجانب المشاركة في معرض دبي العقاري ودراسة تنظيم بعثة تجارية إلى الأردن لنحو 30 شركة مصرية خلال فبراير ومارس العام المقبل.