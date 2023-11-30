محتجز إسرائيلي يوجه رسالة نارية إلى «نتنياهو».. ماذا طلب منه؟

رسالة مأوساية وجهها أحد المحتجزين الإسرئيلين إلى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال مقطع فيديو نشرته الفصائل الفلسطينية، يطلب منه فيها أن يستلم جثامين زوجته وطفليه الذين قتلتهم الطائرات الاسرائيلية، أثناء تواجدهم مع المجموعة الموكلة بحمايتهم في قطاع غزة.

نص الرسالة

وجاءت نص الرسالة التي وجهها المحتجز الإسرئيلي الذي يدعى يردن بيباس كالتالي: «بنيامين نتنياهو لقد قتلت لي زوجتي وأولادي وعرضت عليك الفصائل أخذ الجثامين ليدفنوا في إسرائيل ولكنك رفضت، أرجو منكم أن تأخذوا الجثث وتدفنوهم في الوطن.. أرجوك أولادي وزوجتي كل ما لدي في الحياة».

ومازالت جرائم الاحتلال الإسرئيلي مستمرة في غزة، حتى بعد تطبيق الهدنة الإنسانية، حيث قامت قوات الاحتلال بإخراج عائلة من منزلها قسرا، وحولته إلى ثكنة عسكرية في قرية كرمة، جنوب الخليل، وذلك وفقا لما أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

جرائم الاحتلال في قطاع غزة

وارتكب الاحتلال الإسرئيلي جرائم ومجازر في غزة، راح ضحيتها آلاف النساء والأطفال، نتيجة استهداف الكثير من المباني التي تحولت إلى ركام، وكذلك المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس.

وأعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، استقبال الدفعة السابعة من الأسيرات والأسرى الأطفال في صفقة التبادل، مساء اليوم، مقابل بلدية رام الله، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.